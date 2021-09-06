Arabasını satarak büyütüp miras bıraktı! Eskişehir'de mahalleli her gün rahmet okuyor

"Bulduğu parayla fidan alır ve dikerdi"

Babasının fidanları çocukları ve torunları gibi sevdiğini aktaran Ummuhan Korkmaz, “Babamızla çok gurur duyuyoruz. O fidanı, yeşilliği çok seven bir insandı. Hep fidanlarla uğraşırdı. Hiç parası olmasa bile bulduğu parayla fidan alır ve dikerdi. Çok fidan dikti." dedi.