Arabasını satarak büyütüp miras bıraktı! Eskişehir'de mahalleli her gün rahmet okuyor
ESKİŞEHİR'de İbrahim Kaya'nın, arabasını satarak ektiği 5 bin sedir fidanı ormana dönüştü. Yıllar önce vefat eden Kaya, bozkırın ortasında oluşan orman için mahalleliden dua almaya devam ediyor.
Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Kaya 2012 yılında geçirdiği kaza sonrası vefat etti. Çevresi tarafından ağaç sevgisiyle bilinen Kaya, 13 yıl önce kendi imkânlarıyla 25 dönümlük arazisine sedir fidanları dikti.
Yaklaşık 5 bin fidan diken Kaya, bozkırın ortasındaki mahallesine ve ailesine bir orman miras bıraktı.
Büyüyerek yaklaşık 5 metre uzunluğuna gelen sedir ağaçları şimdi mahalleye nefes oluyor. Mahalle sakinleri stres atmak istediklerinde vakit geçirmek için ormana gidiyor.
"Bulduğu parayla fidan alır ve dikerdi"
Babasının fidanları çocukları ve torunları gibi sevdiğini aktaran Ummuhan Korkmaz, “Babamızla çok gurur duyuyoruz. O fidanı, yeşilliği çok seven bir insandı. Hep fidanlarla uğraşırdı. Hiç parası olmasa bile bulduğu parayla fidan alır ve dikerdi. Çok fidan dikti." dedi.