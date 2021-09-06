Twitter'de AK Partiyi destekleyen yüzlerce hesap kapatıldı

Daha önce birçok akılalmaz gerekçe ile hesap kısıtlamasına giden Twitter, bu kez de AK Partiye yakın görüşteki 200 hesabı kapattı. Twitter, tüm şikayetlere rağmen terör örgütü PKK ve DHKP-C yanlısı hesapları kısıtlamaya yanaşmamıştı.

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Twitter, çifte standart uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Devlet yetkililerine hakaret, terör propagandası ve yalan terörü estirilen hesapları koruma altına alan ve tüm şikayetlere rağmen kısıtlamayan Twitter, AK Partiye destek veren 200'den fazla hesabı kapattı. Kapatılan hesapların içinde fenomen olarak adlandırılan hesaplar da yer alıyor.

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, ülkelerde siyasetlere yön verme çabasıyla dikkat çekiyor. Seçimlere müdahaleye varan uygulamaları ve sansürleri ile tepkilerin odağı olan platform, Türkiye'de de sık sık AK Partili hesapları hedef alması ile dikkat çekiyor. Daha önce binlerce AK Parti'ye yakın kişinin hesabını kapatan Twitter, şimdi de 200'den fazla AK Partiye yakın sosyal medya hesabını askıya aldı.

Twitter'ın anlam verilemeyen kısıtlama kararına tepki yağıyor. AK Partiye yakın kişilerin hesaplarının ne amaçla, ne gerekçe ile kapatıldığı merak ediliyor.

Terörü öven hesapları koruma altında tutuyor

Twitter, Türkiye'de halkı kin ve nefrete sürükleyen, terör propagandası yapan, İslam dinini açıkça hedef alan hesapları tüm şikayetlere rağmen kapatmaması ile de biliniyor. Twitter, özgürlük gerekçesiyle terör propagandasına çanak tutarken PKK ve DHKP-C'li hesaplara kalkan oluyor. Twitter'ın iktidar aleyhindeki her hesabı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği açıkça görülürken muhalefeti eleştiren hesaplara aynı imkanı tanımaması dikkat çekiyor.