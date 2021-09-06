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İstanbul Taksim metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Taksim metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

İSTANBUL Taksim metro istasyonunda raylara atlayarak intihar eden şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İSTANBUL Taksim metro istasyonunda bir kişi, metronun istasyona yanaştığı sırada bir anda kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istasyon girişlerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağır yaralı olarak rayların altından çıkarılan E.I (23) isimli şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Genç şahsın intihar girişiminde görgü tanığı olan kadın, "İşten geliyordum. Hacıosman metrosundan Yenikapı'ya. Metro birden sarsıldı. Şahsın düştüğünü gördük ama kendisi atladı. Sonra bizi dışarı çıkardılar, gerisini göremedik. Biz düştü sandık ama kendi atladı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık, çok korktuk. Sonra kapılar açıldı ve hemen dışarı çıktık" diye konuştu.

Metro seferleri durdu

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı açıklandı.

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