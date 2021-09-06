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Masterchef Sergen'in köfteci dükkanı nerede hangi ilde?

Masterchef Sergen'in köfteci dükkanı nerede hangi ilde?

Masterchef 2021'nin bu seneki renkli ve eğlenceli yarışmacılarından biri olan Sergen Özen hem takım arkadaşları hem de seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ne yapsam oluyor diyerek kendine güvenini her fırsatta dilen getiren Sergen Öz aslen Tekirdağlı ve 25 yaşında. Sergen Özen instagram hesabı ise sergenozn

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Masterchef Türkiye 2021'nin ana kadrosunda olan ve tavırları ile seyircinin sempatisini kazanmayı başaran Sergen Özen'in hayatı merak ediliyor. 25 yaşında olan olan Sergen Özen aslen Tekirdağ doğumlu. Tekirdağ'da bir sanayide köfteci dükkanı olan Sergen Öz 9 yıldır yemek işiyle uğraşıyor.  Sergen Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye programında 2. tura kalan Tekirdağlı Sergen Özen şeflerle girdiği sempatik diyaloglarla yarışmanın ilgi odağı haline geldi.

Sergen Özen Demi glace sosu ile hazırladığı mantarlı kuzu yemeğiyle şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu alarak sonraki tura geçmeyi başarmıştı.

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