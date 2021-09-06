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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Birinci ülkeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Birinci ülkeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD verilerine göre, Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada ise birinci ülke olduğunu açıkladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türkiye'nin eğitim alanındaki başarılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puan artırmada birinci ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde: 

"OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz. Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim-öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu bilgiler de yer aldı:

Türkiye, PISA 2018 uygulamasında matematik ve fen alanlarında ortalama puanını en çok artıran ülke oldu.

PISA 2018'de Türkiye'nin matematik ve fen alanlarındaki ortalama puanları, 2003 yılından bu yana PISA uygulamalarındaki en yüksek düzeyine ulaştı.

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