BIST 1.475
DOLAR 8,28
EURO 9,83
ALTIN 485,16
HABER /  EKONOMİ

Moody’s'den bankacılık sektörü için dikkat çeken öngörü: İki katı büyüyecek

Moody’s'den bankacılık sektörü için dikkat çeken öngörü: İki katı büyüyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Abone ol

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1’e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kripto borsasına yatırdığı 240 bin doları kaybolan iş insanı suç duyurusunda bulundu
Kripto borsasına yatırdığı 240 bin doları kaybolan iş insanı suç duyurusunda bulundu
İstanbul Taksim metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti
İstanbul Taksim metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te!
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te!
Avrupa Birliği koronavirüs aşısında 3. doz için yapılan başvuruyu değerlendiriyor
Avrupa Birliği koronavirüs aşısında 3. doz için yapılan başvuruyu değerlendiriyor
Lindsey Graham'dan çarpıcı açıklama: Afganistan'a geri döneceğiz
Lindsey Graham'dan çarpıcı açıklama: Afganistan'a geri döneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Birinci ülkeyiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Birinci ülkeyiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aşmış durumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aşmış durumda
Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu
Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu
AFAD açıkladı: Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem
AFAD açıkladı: Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem