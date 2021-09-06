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Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti

Fransız ve dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

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Fransız ve dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo'nun avukatı Michel Godest, Fransız aktörün Paris'teki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ünlü aktör, 2001'de geçirdiği beyin kanaması geçirmiş ancak sporcu geçmişi ve inatçı yapısıyla yaşadığı rahatsızlığın üstesinden gelmeyi başarmıştı.

Paris'in banliyölerinden Neuilly-sur-Seine'de 9 Nisan 1933'te ünlü Fransız sanatçı ve heykeltıraşın oğlu olarak dünyaya gelen Belmondo, gençlik yıllarında amatör olarak boks ve futbol dallarında kendini geliştirdi.

'Bebel' olarak da bilinen ve 60 yıllık kariyerine 80 film sığdıran aktör, son 50 yılda çevirdiği filmlerle dünya sinema tarihine adını yazdırdı.

Fransa'da zaman zaman tiyatro piyeslerinde de rol alan Belmondo, özellikle 1970-80'li yıllarda çevirdiği aksiyon ve komedi filmleriyle sinemaseverlerin gözdesi oldu.

Alain Delon ile rol aldığı 'Borsalino', 'Flic ou voyou', 'Le Marginal', 'Le Cerveau', 'L'as Des As'' ve 'Le Professionnel' filmleri ünlü aktörü şöhrete taşıyan en önemli filmler arasında bulunuyor.

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