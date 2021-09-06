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Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te!

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te!

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Caner Erkin ile kulübün ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Fatih Karagümrük formasıyla çekildiği fotoğrafa da yer verildi.

İstanbul temsilcisi ayrıca, son olarak Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türk asıllı Belçikalı futbolcunun çeşitli yaş gruplarında 28 kez Belçika Milli Takımı forması giydiği kaydedildi.

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