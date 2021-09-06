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Lindsey Graham'dan çarpıcı açıklama: Afganistan'a geri döneceğiz

Lindsey Graham'dan çarpıcı açıklama: Afganistan'a geri döneceğiz

ABD Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, ABD ordusunun gelecekte 'Afganistan'a geri döneceğine' inandığını söyledi.

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Son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile 20 yıllık dönemin resmen sona erdiği Afganistan'daki gelişmeler tüm dünyanın gündeminde.

BBC News'te yer alan habere göre; ABD Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, ABD ordusunun yakın gelecekte Afganistan'a geri dönebileceğini söyledi.

HARDtalk'ta konuşan Graham, "Eninde sonunda yapmak zorunda kalacağız çünkü terör tehdidi büyüyecek. Bu bölge radikal gruplar için cazip bir bölge. El Kaide, teröristleri burayı güvenli bir sığınak haline getirebilir" ifadelerini kullandı.

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