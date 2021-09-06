Kripto borsasına yatırdığı 240 bin doları kaybolan iş insanı suç duyurusunda bulundu

MERSİN'de dış ticaretle uğraşan Beşir B. (42), kripto para borsası platformundaki hesabına yatırdığı 240 bin doların bilgisi dışında başka hesaba aktarıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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MERSİN'de dış ticaretle uğraşan Beşir B. (42), 900 bin dolar parasını 4 ayrı kripto para borsasına yatırdı. Beşir B., hesabındaki 240 bin doların TL'ye çevrilmesi yönünde talimat verdi. Bir süre sonra talimatını kontrol için hesabına giren Beşir B., talebi dışında işlem yapıldığını ve hesabındaki paranın başka hesaba transfer edildiğini gördü.

Beşir B. mağduriyetinin giderilmesi için parasını yatırdığı şirketle iletişime geçti ancak şirketin kendilerinden kaynaklı herhangi bir olumsuz işlem yapılmadığı yanıtını aldı. Beşir B., bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.