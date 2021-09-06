BIST 1.475
DOLAR 8,28
EURO 9,83
ALTIN 485,16
HABER /  GÜNCEL

Kripto borsasına yatırdığı 240 bin doları kaybolan iş insanı suç duyurusunda bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kripto borsasına yatırdığı 240 bin doları kaybolan iş insanı suç duyurusunda bulundu

MERSİN'de dış ticaretle uğraşan Beşir B. (42), kripto para borsası platformundaki hesabına yatırdığı 240 bin doların bilgisi dışında başka hesaba aktarıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

MERSİN'de dış ticaretle uğraşan Beşir B. (42), 900 bin dolar parasını 4 ayrı kripto para borsasına yatırdı. Beşir B., hesabındaki 240 bin doların TL'ye çevrilmesi yönünde talimat verdi. Bir süre sonra talimatını kontrol için hesabına giren Beşir B., talebi dışında işlem yapıldığını ve hesabındaki paranın başka hesaba transfer edildiğini gördü.

Beşir B. mağduriyetinin giderilmesi için parasını yatırdığı şirketle iletişime geçti ancak şirketin kendilerinden kaynaklı herhangi bir olumsuz işlem yapılmadığı yanıtını aldı. Beşir B., bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Beşir B.'nin avukatı Ahmet Ekin, müvekkilinin dört farklı kripto para borsası aracılığıyla yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Müvekkilinin 2 Eylül'de 4 farklı kripto para borsasına 900 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Ekin, "Hesaba yatırılan 240 bin dolar bilgisi dışında başka bir cüzdana transfer edilmiş. Müvekkilim yatırdığı paranın başka bir cüzdana gönderildiğini görmüş fakat önüne geçememiştir. Bu müvekkilimin bilgisi dışında olan bir işlemdir. Mağduriyetin giderilmesi için hukuk mücadelesi başlattık" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti
Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti
İstanbul Taksim metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti
İstanbul Taksim metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Fenerbahçeli Pelkas'ın saha kenarına idrar yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçeli Pelkas'ın saha kenarına idrar yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Avrupa Birliği koronavirüs aşısında 3. doz için yapılan başvuruyu değerlendiriyor
Avrupa Birliği koronavirüs aşısında 3. doz için yapılan başvuruyu değerlendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Birinci ülkeyiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Birinci ülkeyiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aşmış durumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 118 milyar doları aşmış durumda
Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu
Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli hapishaneden firarı İsrail'de gündeme damga vurdu
AFAD açıkladı: Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem
AFAD açıkladı: Datça açıklarında 4.1 şiddetinde deprem
Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak
Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak
Akıncı TİHA'lardan tırsan Yunanistan'dan İsrail'le füze anlaşması
Akıncı TİHA'lardan tırsan Yunanistan'dan İsrail'le füze anlaşması