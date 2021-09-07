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NTV canlı yanınında Millet İttifakı tartışılırken Oral Çalışlar mışıl mışıl uyudu

NTV canlı yanınında Millet İttifakı tartışılırken Oral Çalışlar mışıl mışıl uyudu

NTV canlı yayınında Seda Öğretir konuklarıyla Millet İttifakı'nın aday arayışını tartışırken, evinden canlı yayına görüntülü bağlanan Oral Çalışların uyuyakalması sosyal medyada olay oldu.

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NTV ekranlarında yayınlanan Seda Öğretir’in sunduğu Yakın Plan programının bu akşamki konukları Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim ve Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar oldu.

İhsan Aktaş ve Onur Erim’in stüdyoda olduğu programa, Oral Çalışlar görüntülü bağlandı. Aktaş ile Erim’in konuştuğu sırada gazeteci Oral Çalışlar’ın uyuyakaldığı görüldü. O görüntüler canlı yayına damga vurdu. Sosyal medyada o görüntüler olay oldu.

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