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KYK yurt başvuruları resmen başladı!

KYK yurt başvuruları resmen başladı!

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, KYK yurtlarında kalmak için E devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılacağının kesinleşmesinin ardından on binlerce öğrenci de kalacak yer arayışına girdi. Evde kalmak istemeyen ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda barınmak isteyen öğrenciler, yurt başvurularının ne zaman açılacağını dört gözle bekliyordu. Öğrencilerinin merakla beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Okulların açılmasına kısa süre kalması endişelendirdi
Okulların açılışına kısa süre kalması da öğrencileri telaşa sürükledi. Sosyal medya hesapları üzerinden binlerce paylaşımda bulunan üniversite öğrencileri, 13 Eylül'de başlayacak okullar öncesi mağduriyet yaşamamaları adına yurt başvurularının başlatılması gerektiğini dile getirmişti. Bakanlık'tan gelen haberle, üniversite öğrencileri de rahat bir nefes aldı.

"12 eylül'e kadar sürecek"
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek
Ayrıca, 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

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