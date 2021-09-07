Kabil Havalimanını SADAT mı işletecek? Mevlüt Çavuşoğlu SADAT'ı mı işaret etti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kabil Havalimanı'nın işletmesi ile ilgili "İlla bir devlet olmak zorunda değil, şirketler de var" sözleri sonrası tüm gözler SADAT'a çevrilmişti. SADAT'tan açıklama geldi. Kabil Havalimanı'nın işletmesini mi yapacaklar?

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “şirket” sözlerinin ardından Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) ismi gündeme gelmişti. Türkiye’nin Kabil Havalimanı'nın işletmesi ile ilgili SADAT’ı işaret ettiği iddiaları üzerine Odatv, SADAT yönetimine sordu. İşte Sadat'ın o sorulara verdiği cevaplar...

- Sayın Bakan Çavuşoğlu’nun SADAT’ı işaret ettiğini düşünüyor musunuz?

- Şirketimiz Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı güvenliği veya işletilmesi ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmamıştır.

- Kabil Havalimanı'nın işletmesi ile ilgili girişiminiz oldu mu, ya da bu konuda size teklif geldi mi?

- Şirketimize bu yönde herhangi bir resmi veya gayrı resmi talep de ulaşmamıştır.

- Kabil Havalimanı'nın işletmesi hakkında SADAT olarak sizin öneriniz nedir?

- Şirketimizin uluslararası bir havalimanının işletilmesi ve/veya güvenliğinin sağlanması gibi kompleks görevleri yerine getirebilme imkân ve kabiliyetine sahip olduğunu bilerek adımızı ananlara teveccühleri için teşekkür ederiz. Fakat şirketimizden alınmayan bilgilere itibar edilmemesi rica olunur.