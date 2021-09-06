Şenol Güneş: Yeniden başlıyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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AMilli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Cengiz Ünder, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Grubun ikinci yarısının ilk maçını yapacağız. Yeniden başlıyoruz. 5 maçta 11 puan aldık. Arkamızdan 2 güçlü takım geliyor. Burada alacağımız iyi bir sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir. Her maçta 3 puan arzuluyoruz. Hollanda maçının önemini biz de biliyoruz, tüm futbol kamuoyu da biliyor. Oynadığımız tüm maçlarda 3 puanı hedefledik. Analizlerde bunları görebilirsiniz."

"Fiziki koşullar da bizi etkiliyor, kadroyu da ona göre yapıyoruz ama tüm takımın hazır olduğunu düşünüyorum. 26 kişilik bir kadroya sahibiz, 23 kişilik kadro olacak. 2 oyuncunun sıkıntısı var, maç günü belli olacak."

"Karadağ ve Letonya'ya 4 puan verirseniz tartışılırsınız"

"Hollanda ve Norveç maçlarındaki oyun rahatlığımız, Avrupa Şampiyonası sonrasında oynadığımız maçlarda yok. İyi başlayıp kötü gitme hakkımız yok. 11 puan kötü değil genelde. Avantajdır. İki güçlü rakibi yendikten sonra Karadağ ve Letonya'ya 4 puan verirseniz tartışılırsınız, bu da normaldir. Oyuna baktığınız zaman kazanabileceğimiz pozisyonlar vardı."

"İlk maçta Hollanda'da defans pozisyonunda değişimler oldu, van Dijk ve Dumfries geri döndü. Disiplinli ve çalışkan bir takım, önde basmayı, pres yapmayı seven bir takım. İyi bir takımla oynayacağız."

"Zeki Çelik ile ilgili olumsuzluk var"

"Zeki Çelik ile ilgili olumsuzluk var. Yırtık değil ama adalesinde gerginlik var. Mesela İsviçre-İtalya maçını izledim. İsviçre kalecisi tek başına maç aldı. Biz takım olarak ezilmedik. Ne Hollanda'ya ne Norveç'e ne Karadağ'a ne de Letonya'ya..."

Cengiz Ünder: Sahaya kazanmak için çıkacağız

Cengiz Ünder, "Hollanda'yı ilk maçta yendik, zor bir maç geçecek, iki takım da iyi. Sahaya kazanmak için çıkacağız, bunu da yapabilecek güçteyiz. Kendimi çok iyi durumda hissediyorum. Umarım sahada istediklerimi yapabilirim. Büyük maçlarda iyi performans gösteriyoruz." dedi.