40 şehirde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı kararı Semih Terzi'nin oğlu da var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da da 25 eski hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden Gözaltı kararı verilenlerden 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi... 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci General Semih Terzi'nin oğlu F. T. hakkında da gözaltı kararı var.

145'i eski askeri öğrenci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay, uzman çavuş...

Şüphelilerin 1'inin albay, 1'inin yarbay, 7'sinin yüzbaşı, 7’sinin üsteğmen, 7’sinin teğmen, 41’inin astsubay, 5’inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Semih Terzi'nin askeri okul öğrencisi oğlu da...

Gözaltı kararı verilenlerden ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi F. T’nin, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi’nin oğlu olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zayıf not almasına rağmen geçiyordu iddiası

Oparasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu askeri okul öğrencisi Faruk Terzi'nin hakkında bir itirafçının ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı ifadesinde, aynı sınıfta olduğu Faruk Terzi'nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, ismi öğrenilemeyen itirafçının ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

'Okul idaresi tarafından korunuyordu'

"Bu toplantılara zaman zaman Serkan abi de geliyordu, geldiğinde genelde okulda sıkıntı ve sorunumuzun olup olmadığını, derslerimizin nasıl gittiğini sorup okulda kendini açık eden cemaat mensubu öğrenci ve subayların olup olmadığını soruyordu, ben şahsım adına kimseyi bilmediğimi söylüyordum. Semih Terzi'nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim Faruk Terzi'nin matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak geçiriliyordu, ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu ceza almıyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu."