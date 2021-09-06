Aşı olmayanlar bankaya alınmayacak mı? Olay iddiaya Yapı Kredi'den açıklama

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan banka müşterilerinin Yapı Kredi şubelerine alınmayacağı iddiası gün boyu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biriydi. Yapı Kredi'den iddialara ilişkin açıklama geldi.Abone ol
Yapı Kredi şubelerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan banka müşterilerinin alınmayacağı iddiası sosyal medyada çok tartışıldı.
İddialar sonrası Yapı Kredi'den açıklama yapıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklanırken ilgili devlet kurumlarının aldığı kararlar doğrultusunda tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.
İşte Yapı Kredi'den yapılan açıklama: