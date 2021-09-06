Erdoğan çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından 2021 yılı çeltik alım fiyatlarını açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeltik hasadı öncesi alım fiyatlarını açıkladı.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada çeltik alım fiyatlarına açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde başlayacak Çeltik hasadı için alım fiyatları: Ton başına Baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira" ifadelerini kullandı