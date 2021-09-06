İDO seferlerine olumsuz hava engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yarın gerçekleştirilecek Esenköy-Bostancı, Bandırma- Bostancı, Bostancı-Avşa ve Avşa Bostancı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Abone ol

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın saat 07.00'deki Esenköy-Bostancı,,07.45'teki Bandırma-Bostancı, 08.30'daki Bostancı-Avşa, ve 16.00'daki Avşa-Bostancı seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal oldu