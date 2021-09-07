Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'mavi'ye dönen Konya ve Kars'ı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarını azaltarak 'mavi' renge dönen Konya ve Kars'ı tebrik ederken diğer illere uyarı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kars, ilk doz aşı oranında yüzde 75’i geçerek orta risk seviyesini düşük risk seviyesine indirdi. 4 Turuncu, 15 sarı ilimizin önünde yeni bir örnek var! Mavi Kars’ı kutluyoruz. Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya” ifadelerini kullandı. İşte Koca'nın o paylaşımları...

KARS, ilk doz aşı oranında %75’i geçerek Orta Risk Seviyesini Düşük Risk Seviyesine indirdi. 4 Turuncu, 15 sarı ilimizin önünde yeni bir örnek var! MAVİ Kars’ı kutluyoruz.

Tek turuncu il de sarı oldu!

“Aramızdaki tek Turuncu da Sarı oldu!” Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkaran MUŞ’U kutluyor. Ve Türkiye’nin dört bir yanı!

En büyük değişikliklerden birini Konya yaptı

Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini KONYA yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya.