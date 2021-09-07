BIST 1.475
DOLAR 8,27
EURO 9,83
ALTIN 483,48
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'mavi'ye dönen Konya ve Kars'ı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'mavi'ye dönen Konya ve Kars'ı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarını azaltarak 'mavi' renge dönen Konya ve Kars'ı tebrik ederken diğer illere uyarı yaptı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kars, ilk doz aşı oranında yüzde 75’i geçerek orta risk seviyesini düşük risk seviyesine indirdi. 4 Turuncu, 15 sarı ilimizin önünde yeni bir örnek var! Mavi Kars’ı kutluyoruz. Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya” ifadelerini kullandı. İşte Koca'nın o paylaşımları...

KARS, ilk doz aşı oranında %75’i geçerek Orta Risk Seviyesini Düşük Risk Seviyesine indirdi. 4 Turuncu, 15 sarı ilimizin önünde yeni bir örnek var! MAVİ Kars’ı kutluyoruz.

Tek turuncu il de sarı oldu!

“Aramızdaki tek Turuncu da Sarı oldu!” Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkaran MUŞ’U kutluyor. Ve Türkiye’nin dört bir yanı!

En büyük değişikliklerden birini Konya yaptı

Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini KONYA yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 18 yaşından küçüklere seyahat için bilet satışı yasaklandı
İzmir'de 18 yaşından küçüklere seyahat için bilet satışı yasaklandı
Erdoğan çeltik alım fiyatlarını açıkladı
Erdoğan çeltik alım fiyatlarını açıkladı
Şenol Güneş: Yeniden başlıyoruz
Şenol Güneş: Yeniden başlıyoruz
İDO seferlerine olumsuz hava engeli
İDO seferlerine olumsuz hava engeli
KYK yurt başvuruları resmen başladı!
KYK yurt başvuruları resmen başladı!
UEFA deplasman seyircisi yasağını kaldırdı
UEFA deplasman seyircisi yasağını kaldırdı
Türkiye 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 6 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Moody’s'den bankacılık sektörü için dikkat çeken öngörü: İki katı büyüyecek
Moody’s'den bankacılık sektörü için dikkat çeken öngörü: İki katı büyüyecek
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kripto borsasına yatırdığı 240 bin doları kaybolan iş insanı suç duyurusunda bulundu
Kripto borsasına yatırdığı 240 bin doları kaybolan iş insanı suç duyurusunda bulundu