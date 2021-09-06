Cem Öğet kimdir kaç yaşında Ferhan Şensoy'un eşi ne iş yapıyor?

2018 yılında Cem Öget ile evlenen Ferhan - Derya Şensoy çiftinin büyük kızları Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu. Yakın zamanda babasını kaybeden Ferhan Şensoy kızına Pera adını verdi. Bu güzel haberin ardından Ferhan Şensoy'un eşi Cem Öget kimdir, ne iş yapıyor sorularını merak konusu oldu

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Cem Öğet kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Ferhan Şensoy kiminle evli kocası Cem Öğet kim soruları çiftin bebek sahibi olmasının ardından yeniden merak konusu oldu. Fi dizisinin müziklerini yapan Cem Öğet ile 2018 yılında evlenen Ferhan Şensoy şimdi de anne oldu kızına Pera adını verdi.

Cem Öğet kimdir: Film ve dizi müzikleri ile adından söz ettirmeyi başaran Müzik Direktörü Cem Öğet bugüne kadar Şov Bizınıs, Kardeşim Benim, Fi, Kardeşim Benim 2, Kötü Çocuk ve Seni Gidi Seni gibi dizi ve sinema filmlerinin müziklerini hazırlamıştır.

Yaşantısını İstanbul’da sürdüren başarılı müzisyen Cem Öğet aslen Adana’lıdır.

Müjgan Ferhan Şensoy kimdir: Müjgan Ferhan Şensoy, 25 Ocak 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjgan Ferhan Şensoy’un anne ve babası, Derya Baykal ve Ferhan Şensoy’dur. Derya Şensoy isimli bir de kız kardeşi var. Annesi Derya Baykal’ın ilk evliliğinden de Mert isimli bir erkek kardeşi var. Derya Baykal ve Ferhan Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy henüz 15 yaşındayken 2004 yılında boşandı. Derya Baykal, New York, “Tisch School of Arts” okulundan 2011 yılında mezun oldu.

25 Ocak tarihinde dünyaya gelmiş olan Müjgan Ferhan Şensoy, Kova burcudur.

Müjgan Ferhan Şensoy’un kariyeri: Müjgan Ferhan Şensoy, babası gibi oyuncudur. İlk oyunculuk deneyimini, 2002 yılında “Sahibinden Satılık Birinci El Orta Oyunu – Ortaoyuncular Tiyatrosu”nda rol alarak yaşadı. Hala daha oyunculuk yapan Şensoy, birçok projede rol aldı.

Müjgan Ferhan Şensoy’un evliliği: Müjgan Ferhan Şensoy, Fi dizisinde rol alarak Zeynep karakterine hayat verdiği sırada tanıştığı, dizinin müziklerini yapan Cem Öğet ile evlilik yolunda ilerliyor. 2018 yılının Mart ayında nişan yüzüklerini takan Müjgan Ferhan Şensoy ve Cem Öğet evlilik hazırlıkları yapıyor.

Müjgan Ferhan Şensoy’un rol aldığı tiyatro oyunları

2017 – Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? – Ortaoyuncular Tiyatrosu

2016 – Pera’daki Hayalet – Ortaoyuncular Tiyatrosu

2013 – Masal Müfettişi – Ortaoyuncular Tiyatrosu

2002 – Sahibinden Satılık Birinci El Orta Oyunu – Ortaoyuncular Tiyatrosu

Müjgan Ferhan Şensoy’un rol aldığı dizi ve filmler

2017 – Fi (Zeynep) (Tv Dizisi)

2013 – Çalıkuşu (Kristian valez) (Tv Dizisi)