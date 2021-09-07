Adana'da feci kaza: 2 kız kardeş hayatını kaybetti

ADANA’da bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 2 kız kardeşe çarptı.

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Adana’da karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kız kardeşe otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yabancı uyruklu 2 kız kardeş, Mona Allaf (22) ve Sidra Allaf (19) yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada B.S kullandığı otomobiliyle iki kız kardeşe çarptı. Ardından B.S. aracını terk ederek olay yerinden kaçarken olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen gelen sağlık ekipleri, Mona ve Sidra Allaf isimli iki kız kardeşin öldüğünü belirledi.

Polisler olay yerinde bulunan terk edilmiş otomobilde ve 2 kız kardeşin cesetleri üzerinde incelemelerde bulundu. Polisler inceleme yaptığı sırada çevredeki vatandaşlar olay yerine akın etti.