BIST 1.475
DOLAR 8,27
EURO 9,83
ALTIN 483,48
HABER /  SAĞLIK

Üçüncü doz da yetmedi! İsrail dördüncü doz aşıya hazırlanıyor!

Üçüncü doz da yetmedi! İsrail dördüncü doz aşıya hazırlanıyor!

Vaka sayılarının giderek arttığı İsrail’de, Delta başta olmak üzere yeni varyantlarla savaşmak için dördüncü Kovid aşısı yapılmasının planlandığı açıklandı.

Abone ol

 Ülkede, 2021’in sonlarında veya 2022’nin başlarında özel olarak uyarlanmış aşıların dördüncü doz olarak uygulanmasının beklendiği bildirildi.

Nüfusunun yüzde 66’sını en az bir doz, yüzde 61’ini ise iki doz aşılayan İsrail’de, ortaya çıkan veya çıkabilecek yeni varyantlarla mücadele kapsamında yeni plan açıklandı.

Ülkenin ulusal koronavirüs direktörü Salman Zarka, virüsün yeni türlerine karşı daha iyi koruma sağlamak için özel olarak geliştirilecek dördüncü bir dozun uygulanmasına hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Ülkede geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla 2,5 milyondan fazla kişi üçüncü doz aşı oldu.

Zarka, İsrail’e virüsün farklı varyantlarıyla başa çıkmak için özel olarak uyarlanmış aşıların 2021’in sonlarında veya 2022’nin başlarında verilmesini beklediğini de sözlerine ekledi. Geçtiğimiz günlerde 20 bin enfeksiyon sayısını aşan ülkede, bulaş oranı nüfusun yüzde 0,2’sine ulaşarak dünya vaka yoğunluğunda ilk sıraya yükseldi. İsrail’de geçtiğimiz hafta 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacağı bildirilmişti. Ülkede üçüncü dozu olmak isteyen kişilerde ikinci dozu en az 5 ay önce alması şartı aranıyor.

Ülkede, 20 Ağustos’tan itibaren 40 yaş üstü kişiler ve öğretmenler de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar grubuna alınmıştı. İsrail, geçen Temmuz sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos’ta da 50 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar vermişti. İsrail’deki aşılama kampanyasında ağırlıklı olarak Pfizer-BioNTech aşısı kullanılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da iki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü
Erzurum'da iki otomobil koyun sürüne daldı: 40 koyun öldü
Adana'da yabancı uyruklu 2 kız kardeş otomobilin çarpmasıyla öldü
Adana'da yabancı uyruklu 2 kız kardeş otomobilin çarpmasıyla öldü
Ahmet Hakan en etkili muhalefet partisini yazdı! İktidara yakınlar bile bunu söylüyor!
Ahmet Hakan en etkili muhalefet partisini yazdı! İktidara yakınlar bile bunu söylüyor!
Kulislerde konuşuluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk ile anlaştı
Kulislerde konuşuluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk ile anlaştı
Kira davalarında büyük artış! Ev sahipleri mahkemeye koştu
Kira davalarında büyük artış! Ev sahipleri mahkemeye koştu
Adana'da feci kaza: 2 kız kardeş hayatını kaybetti
Adana'da feci kaza: 2 kız kardeş hayatını kaybetti
Cem Öğet kimdir kaç yaşında Ferhan Şensoy'un eşi ne iş yapıyor?
Cem Öğet kimdir kaç yaşında Ferhan Şensoy'un eşi ne iş yapıyor?
Japonya'da Moderna'nın durdurulan serisinden olan kişi hayatını kaybetti!
Japonya'da Moderna'nın durdurulan serisinden olan kişi hayatını kaybetti!
İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı! Can salında bulundular
İzmir'de 74 düzensiz göçmen yakalandı! Can salında bulundular
Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Nipah virüsünün ilk kurban 12 yaşında bir çocuk oldu
Koronavirüs bitmeden yeni salgın! Nipah virüsünün ilk kurban 12 yaşında bir çocuk oldu