Üçüncü doz da yetmedi! İsrail dördüncü doz aşıya hazırlanıyor!

Vaka sayılarının giderek arttığı İsrail’de, Delta başta olmak üzere yeni varyantlarla savaşmak için dördüncü Kovid aşısı yapılmasının planlandığı açıklandı.

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Ülkede, 2021’in sonlarında veya 2022’nin başlarında özel olarak uyarlanmış aşıların dördüncü doz olarak uygulanmasının beklendiği bildirildi.

Nüfusunun yüzde 66’sını en az bir doz, yüzde 61’ini ise iki doz aşılayan İsrail’de, ortaya çıkan veya çıkabilecek yeni varyantlarla mücadele kapsamında yeni plan açıklandı.

Ülkenin ulusal koronavirüs direktörü Salman Zarka, virüsün yeni türlerine karşı daha iyi koruma sağlamak için özel olarak geliştirilecek dördüncü bir dozun uygulanmasına hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Ülkede geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla 2,5 milyondan fazla kişi üçüncü doz aşı oldu.

Zarka, İsrail’e virüsün farklı varyantlarıyla başa çıkmak için özel olarak uyarlanmış aşıların 2021’in sonlarında veya 2022’nin başlarında verilmesini beklediğini de sözlerine ekledi. Geçtiğimiz günlerde 20 bin enfeksiyon sayısını aşan ülkede, bulaş oranı nüfusun yüzde 0,2’sine ulaşarak dünya vaka yoğunluğunda ilk sıraya yükseldi. İsrail’de geçtiğimiz hafta 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacağı bildirilmişti. Ülkede üçüncü dozu olmak isteyen kişilerde ikinci dozu en az 5 ay önce alması şartı aranıyor.

Ülkede, 20 Ağustos’tan itibaren 40 yaş üstü kişiler ve öğretmenler de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar grubuna alınmıştı. İsrail, geçen Temmuz sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos’ta da 50 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar vermişti. İsrail’deki aşılama kampanyasında ağırlıklı olarak Pfizer-BioNTech aşısı kullanılıyor.