Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda iki katına çıkacak

Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydederek ilk 5 yılda iki katı büyüyeceğini aktardı.

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Türkiye, katılım bankacılığı ile ilgili düzenleme ve denetleme çalışmalarını yürüterek, bankacılık piyasasındaki yerinin sağlıklı zemin üzerinde oturtmaya çalışıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

2020 yılı sonunda katılım bankacılığının payı yüzde 7,1'e yükseldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s açıklamasında, Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1’e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

“Destekleyici hükümet politikası var''

Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu vurgulandı.

“Katılım bankacılığının payı gelecek 5 yılda en az iki katına çıkacak''

Moody's, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye’de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.