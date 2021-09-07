Covid-19 nedeniyle alkolmetreye üflemedi Yargıtay'dan emsal karar

Covid-19 döneminde alkolmetre cihazına üflemek istemeyen ve vücudundaki alkol miktarının kanından ölçülmesini talep eden sürücüye hem ceza kesildi hem de ehliyetine el konuldu. İtiraz sonrası devreye giren Yargıtay, emsal karara imza atarak, alkolmetreyi üflemeyen sürücüyü haklı buldu.

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Denizli'de yaşayan bir sürücü Covid-19 döneminde trafik ekipleri tarafından yapılan çevirmeye girdi. Polis ekiplerinin sürücüye alkolmetre cihazı üfletmek istemesi üzerine sürücü Covid-19 salgını dolayısıyla alkolmetreyi üflemek istemediğini, kan tahlili yolu ile alkol ölçümü yapılmasını talep etti.

Para cezası ve ehliyet el koyma

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından sürücüye 3 bin 516 lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyeti 2 yıl süreyle geri alındı.

Daha sonra akşam saatlerinde Denizli Devlet Hastanesine götürülen sürücü alkol tespiti için kan tahlili verdi ve sürücünün kanında alkol (etonol) tespit edilemedi.

Sürücü itiraz etti

Sürücü, idari para cezasının iptali ve ehliyetinin geri verilmesi için yerel mahkemeye itiraz başvurusunda bulundu. Ancak mahkeme sürücünün başvurusunu iptal etti. Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebi üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay, kararı bozdu

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, söz konusu dosyayı inceledikten sonra sürücüyle ilgili verilen kararı bozarak uygulanan idari yaptırım kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kararda, Covid-19 tedbirleri kapsamında yaşanan olayda olduğu gibi şahısların bu tür hassasiyetler gösterebileceği, mezkur hastalığın solunum yolu ile bulaştığı göz önüne alındığında ağza temas ederek nefes üflemek suretiyle alkol miktarı ölçme şeklinde çalışan teknik cihazın üflenmesinden geri durulmasının kabul edilebilir olduğuna yer verildi.