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ABD’li aktör Michael Williams hayatını kaybetti

ABD’li aktör Michael Williams hayatını kaybetti

ABD'li aktör Michael Williams hayatını kaybetti. Ünlü aktörün ölüm sebebinin uyuşturucu kullanımı olduğu öne sürüldü.

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Michael K Williams, ABD'nin son dönemde yetiştirdiği önemli dizi ve sinema oyuncularındandı.

Evinde ölü bulundu

54 yaşındaki Williams, New York’ta hayatını kaybetti. 5 kez Emmy’e aday gösterilen ünlü aktör, yeğeni tarafından evinde ölü bulundu.

Williams, Boardwalk Empire ve The Wire dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.

Ölümünde uyuşturucu şüphesi 

Williams’ın ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi. Aktörün cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddelerin bulunduğu öğrenildi.

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