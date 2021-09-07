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İstabul'da sahte aşı kartı operasyonu! Kayıp aşılar nerede 3 hemşire tutuklandı

İstabul'da sahte aşı kartı operasyonu! Kayıp aşılar nerede 3 hemşire tutuklandı

İSTANBUL'da sahte aşı kartı operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan 3 hemşire ile onlarla ilişkisi bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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Günlerdir konuşulan ve Çap Tıp Fakültesi dekanının da dile getirdiği sahte aşı ve sahte PCR testi piyasasına ilk darbe vuruldu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine hareket geçti. Sahte aşı kartının düzenlendiğini tespit etti.

Aylar süren teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Özel bir hastane çalışan 3 hemşire ile organizasyonda yer alan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 hemşire nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

WhatsApp kayıtlarında suç unsurları çıktı

Hemşirelerin cep telefonlarına el konulurken WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar tespit edildi. Vurulmayan aşıların akıbeti araştırılırken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

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