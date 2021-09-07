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Napolyon Bonapart'a ait olduğu kanıtlandı milyon dolarlar konuşuluyor

Napolyon Bonapart'a ait olduğu kanıtlandı milyon dolarlar konuşuluyor

Ünlü Fransız İmparator ve komutan Napolyan Bonapart'ın DNA örneğinin bulunduğu bir şapka 27 Ekim'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da açık artırmaya çıkacak. Tarihin en ünlü figürlerinden biri olan Napolyon'un şapkasının milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor.

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Üzerinde Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'a ait olduğunu kanıtlayan bir  DNA örneği bulunan şapka, Hong Kong'daki Bonhams müzayede evinde sergilendi. 

Bonhams tarafından “İmparatorun DNA'sını taşıyan ilk şapka" olarak tanımlanan eşya, Hong Kong’un yanı sıra, Paris’te ve  27 Ekim'de açık artırmaya çıkarılacağı Londra'da da sergilenecek.

Bununla birlikte, Napolyon'un savaş alanındaki tasvirlerinde sıklıkla görülen bicorne şapka, şimdiki sahibi tarafından, o sırada Napolyon'a ait olduğu bilinmeden küçük bir Alman müzayede evinden satın alınmıştı.

Bonhams Europe'un Genel Müdürü Simon Cottle, “Tamamen tesadüfi bir karşılaşmaydı” dedi.

Napolyon'a ait olduğu kanıtlandı

Bununla birlikte Cottle, şapkanın üzerinde Napolyon'a ait olabileceğini düşündüren yazılar ve diğer özellikler olduğunu fark ettiğinde çalışmaya başladığını ve  ilk araştırmanın şapkanın Napolyon'un diğer şapkalarının boyutlarına ve yaşına uyduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.



Saç telleri bulundu

Şapka daha sonra elektronik mikroskop da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak kapsamlı bir şekilde test edildi. Cottle, "Şapkanın içeriği çok yakından incelendiğinde beş kıl bulundu. Bu saç tellerinden ikisi daha sonra takip edildi ve Napolyon'un genetik verileriyle eşleşti” dedi.

Öte yandan, Cottle'a göre bu şapkanın arkasındaki hikaye, piyasada sunulan diğer Napolyon şapkalarından çok farklı. Şapkaların çoğunun imparatora bağlı soylu aileler veya onları savaş alanından alan askerler tarafından verildiğini söyledi.



Diğer taraftan Cottle, şapkanın tahmini fiyatının 150 bin ile 200 bin dolar olduğu, ancak şapkanın imparatora ait olduğunun kanıtlanmasının değerini artıracağını açıkladı.

Napolyon’un diğer şapkaları önceki açık artırmalarda milyonlarca dolarlık rakamlar gördü. 

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