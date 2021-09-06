Aydın Doğan, Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli düğünde buluştu!
TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın oğlunun düğünü yapıldı. Düğün töreninde iş insanı Aydın Doğan, eski başbakanlardan Binali Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli aynı masada oturdu. İşte siyaset, medya ve spor camiasından isimleri buluşturan düğünden kareler...
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan'ın oğlu Sinan Buğra Adan ile Ceyda Öztürk’ün düğün yemeğine iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünün fotoğrafları, MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yer almadığı düğünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuklar arasında bulundu.
Düğünde Fuat Oktay, Hulusi Akar ve Bahçeli'nin birlikte bulunduğu masada, Aydın Doğan da MHP lideri ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın arasında oturdu.
Devlet Bahçeli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da düğün sırasında bir süre ayak üstü sohbet etti.