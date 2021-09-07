BIST 1.472
DOLAR 8,32
EURO 9,88
ALTIN 483,95
HABER /  POLİTİKA

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki geldi: Bize sordunuz mu?

Millet İttifakı'nda çatlak! İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki geldi: Bize sordunuz mu?

Millet İttifakı'nda seçim vaatleri çatlağı başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri açıklarken kendi partisi adına konuşmasına İYİ Parti'den tepki geldi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'son dönemde sürekli tekil konuştuğunu' belirtti. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine değinen Paçacı, "Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Tekil dağınıklık' başlığıyla yayımlanan yazısında Millet İttifakı bileşenleri arasındaki bütünlüğün dağıldığı, meselenin adaylık tartışması üzerinde dağınıklığa dönüştüğü görüşünü dile getirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle ilgili vaatlerine değinen Sarıkaya, "Anlaşılan o ki bu politik dil ortaklar arasında alınmaya yol açmaya başlamış. Aktarıldığına göre partilerin kurmay kadroları bu söylemden duydukları rahatsızlığı birbirlerine de iletmiş" diye yazdı.
Sarıkaya, dün görüştüğü İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın da "Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) son dönem sürekli tekil konuşuyor" dediğini aktardı. Buna göre Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?

Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…"

ÖNCEKİ HABERLER
İki yıl sonra doyasıya su içti! Ukraynalı Anastasiia, annesinin böbreğiyle yaşama tutundu
İki yıl sonra doyasıya su içti! Ukraynalı Anastasiia, annesinin böbreğiyle yaşama tutundu
Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havalimanı için açıkladı! İki ülke ile çalışıyoruz! Taliban'ın davetine cevap BAE ile lşkiler
Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havalimanı için açıkladı! İki ülke ile çalışıyoruz! Taliban'ın davetine cevap BAE ile lşkiler
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı
Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Bu yıl hamsi bol olacak gibi palamut ise az; Balık fiyatları düşer mi?
Bu yıl hamsi bol olacak gibi palamut ise az; Balık fiyatları düşer mi?
THK Kayyumu Cenap Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: Yangınlarda kurban edildim
THK Kayyumu Cenap Aşçı'nın istifa dilekçesi ortaya çıktı: Yangınlarda kurban edildim
Gaziantep Organize Saniye Bölgesi'nde yangın çıktı
Gaziantep Organize Saniye Bölgesi'nde yangın çıktı
KYK burs başvurusu 2021 başladı mı nereden yapılır?
KYK burs başvurusu 2021 başladı mı nereden yapılır?
Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Napolyon Bonapart'a ait olduğu kanıtlandı milyon dolarlar konuşuluyor
Napolyon Bonapart'a ait olduğu kanıtlandı milyon dolarlar konuşuluyor