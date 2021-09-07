Türkiye Finans’a eğitim ve gelişim alanında üst üste 4 uluslararası ödül

Türkiye Finans Katılım Bankası, insan kaynakları çatısı altında gerçekleştirdiği çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitim ve gelişim projeleri ile uluslararası yarışmalardan 2 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 ödül ile geri döndü.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası insan kaynakları çalışmaları kapsamında eğitim ve gelişim alanında adından söz ettirdiği projeleri ile ödül üstüne ödül almaya devam ediyor.

Çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen uygulamalardan başarılı projeler hayata geçiren Türkiye Finans, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından olan Stevie Awards for Great Employers ve Brandon Hall Mükemmeliyet Ödüllerinde 2 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Finans’ın kredi yetkisi olan çalışanlarının kredi süreçlerine ilişkin bilgi seviyesini arttırmayı amaçladığı “Kredi Yetkilileri Sertifika Programı” Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde “En İyi Sonuç Veren Eğitim Programı” alanında altın ödül kazanarak toplamda üçüncü ödülün sahibi oldu.

Bankanın yetenek havuzunda yer alan şube müdürü adaylarını yeni görevlerine hazırlamak için hayata geçirdiği “Next Şube Müdürü Yetenek Yönetimi Eğitim Programı” ise Brandon Hall’ın “Liderlik Gelişiminde En İyi Uygulama” alanında altın ödüle hak kazanırken, dünyanın en iyi insan kaynakları projelerinin değerlendirildiği uluslararası Stevie Awards for Great Employers’ın "En İyi Liderlik Gelişim Programı" kategorisinde de bronz ödüle layık görüldü.

Bankanın bir diğer insan kaynakları projesi olan ve yeni mezun genç yeteneklerin finans sektörüne kazandırılmasını amaçlayan “Core Genel Müdürlük Gelişim Programı” da Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri’nden “En İyi Yeni İşe Giren Eğitim Programı” alanında bronz ödülle döndü.

"Farklı ve inovatif projelerimizle hem kurumumuza hem sektörümüze başarılar kazandıraracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, iş dünyası için büyük önem taşıyan, dünyanın en iyi şirketlerinin ve en iyi insan kaynakları projelerinin değerlendirildiği uluslararası yarışmalardan peş peşe ödül almış olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye Finans olarak insan kaynakları alanında hayata geçirdikleri yenilikçi çalışmaların bağımsız kurumlar tarafından ödülle taçlandırılmasının ne kadar doğru ve fayda yaratan işlere imza attıkların gösterdiğini ifade eden Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Çalışanların yetkinlik ve yönetsel becerilerini geliştirmesi ve yeni genç mezun arkadaşlarımızın finans sektörüne kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen projelerimiz ile ödül almak en güçlü motivasyon kaynaklarımızdandır. Çabalarımızın iş dünyasının projelerinin ödüllendirildiği uluslararası ödüllere layık görülmesi doğru bir yolda olduğumuzun kanıtı oldu. Türkiye Finans olarak farklı ve inovatif projelerimizle hem kurumumuza hem sektörümüze başarılar kazandırarak çalışmalarımıza aynı hızda devam edeceğiz."

2020 yılında, Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri’nde Liderlik Gelişim Programı, Kredi Yetkilileri Sertifika Programı ve Çapraz Satış ve Müşteride Derinleşme Gelişim Programı projeleriyle altın ve bronz ödülleri alan Türkiye Finans, Stevie Awards for Great Employers’ta En İyi Gençlik İstihdamı Strateji Programı ve En İyi Liderlik Gelişim Programı alanlarında iki bronz ödülün sahibi olarak insan kaynakları alanındaki başarılarıyla dikkati çekiyor.