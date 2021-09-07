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İki yıl sonra doyasıya su içti! Ukraynalı Anastasiia, annesinin böbreğiyle yaşama tutundu

İki yıl sonra doyasıya su içti! Ukraynalı Anastasiia, annesinin böbreğiyle yaşama tutundu

Polikistik böbrek hastalığı nedeniyle 2 böbreğini de kaybederek diyalize giren Ukraynalı Anastasiia Androshchuk (19), Antalya’da annesi Alla Androshchuk'tan (46) nakledilen böbrekle yeniden yaşama tutundu. 2 yıldır su içemeyen Anastasiia, sağlığına kavuştuktan sonra doyasıya su içmeye başladı.

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Ukrayna’da polikistik böbrek hastalığı nedeniyle çocukluğundan bu yana günleri hastanede geçen Anastasiia Androshchuk, Antalya’da sağlığına kavuştu.

Yıllardır tedavi gören ancak 2019 yılında hastalığına bağlı böbrek yetmezliği gelişince her 2 böbreğinin alınmasıyla diyalize başlanan genç kız, MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın gerçekleştirdiği ameliyatta, annesinin böbreğiyle hayata yeniden tutundu.

En çok su içmeyi özledi
Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Anastasiia, en çok doyasıya su içmeyi özlediğini belirtti. Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibine minnettar olduğunu belirten Anastasiia, hayata yeniden döndüğünü kaydetti.

Çok küçük yaşlardan itibaren hasta olduğunu ve hayatının hastanelerde geçtiğini belirten Anastasiia Androshchuk, kendisini sağlığına kavuşturan doktorlarına ve annesine teşekkür ederken ağladı.

Hayata yeniden döndüğü için doktorlarına teşekkür eden genç kız, annesine de teşekkür etti. Antalya’nın çok sıcak olması nedeniyle su içebilmenin kendisi için çok özel olduğunu da dile getiren Anastasiia, böbrek nakli ameliyatından sonra artık doyasıya su içtiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 

2 çocuğu olduğunu belirten anne Alla Androshchuk da Anastasiia’nın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Polikistik böbrek hastalığı nedeniyle yıllarca tedavi gören kızının böbrek yetmezliği gelişince böbreklerinin alındığını ve diyalize girmeye başladığını söyleyen anne Androshchuk, bunun kendisini çok üzdüğünü kaydetti.

"Her anne benim yaptığımı yapardı"
Araştırmaları sonucu Antalya’da MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi’ne başvurduklarını anlatan Alla Androshchuk, yapılan tetkiklerde böbreğinin uyumlu olduğu belirlenince hiç düşünmeden kızına böbreğini verdiğini belirtti. “Her anne benim yaptığımı yapardı" diyen Alla Androshchuk, kızını yeniden yaşama bağlayan doktorlarına teşekkür etti. Androshchuk, “Eğer doktorlarımız olmasaydı biz ne yapacağımızı bilemezdik. Prof. Dr. Alper Demirbaş’a ve ekibine minnettarız" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş ise Anastasiia Androshchuk’un ameliyatının çok başarılı geçtiğini belirterek, “Ameliyat sorunsuz geçti. Kendisi şu anda gayet iyi" dedi.

"Artık istediği kadar su içebiliyor"
Genç kızın en çok istediği şeyin su içmek olduğunu da vurgulayan Demirbaş, “Bu sıcak havada artık istediği kadar su içebiliyor. Böbrek fonksiyonları gayet yerinde. Annenin sağlığı da gayet iyi. Bir süre daha takip ettikten sonra ülkelerine yollayacağız" diye konuştu.

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