BIST 1.472
DOLAR 8,32
EURO 9,88
ALTIN 483,95
HABER /  GÜNCEL

Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havalimanı için açıkladı! İki ülke ile çalışıyoruz! Taliban'ın davetine cevap BAE ile lşkiler

Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havalimanı için açıkladı! İki ülke ile çalışıyoruz! Taliban'ın davetine cevap BAE ile lşkiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndaki Türkiye'nin çalışmaları hakkında konuştu. BAE ile gergin ilişkiler için de yeni ilişkiler sinyali verdi.

Abone ol

Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Kabil Havalimanı için Katar ve ABD ile çalışıyoruz. 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sivil Havacılıktan bir ekip gönderdik." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın kuracağı yeni hükümet için de konuşan Çavuşoğlu "Sadece Taliban'dan oluşmamalı, herkesi kapsamalı" dedi.

Taliban'dan davet

Taliban'ın Türkiye de dahil hükümet törenine davet gönderildiği iddialarına "Hükümet kurulmadı ki bize herhangi davet gelmedi. Bizim bu konuda bir tutumumuz yok." dedi

Taliban tanınacak mı?

Çavuşoğlu, “Bu konuda aceleci olmamak gerekir. Dünyanın da acele etmemesi gerekiyor. Burada dengeli hareket etmek gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu şekilde hareket ediyoruz. Hükümetin kapsayıcı olması gerekiyor. Hükümette sadece Taliban olursa, diğer etnik gruplardan insanlar olmazsa olmaz. Kadınlara yer verilmesi gerekiyor. Sonuçta yarın bir kriz olduğu zaman ülkenin iç savaşa sürüklenmemesi için kapsayıcı bir hükümet gerekir, tüm dünyanın kabul etmesi için de kapsayıcı olması gerekir. Biz bu düşüncelerimizi Taliban’a da doğrudan iletiyoruz. Şu ana kadar atanan kişiler sadece Taliban’a yakın kişiler. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz” dedi.

Afgan göçleri

Afgan göçmenler ile ilgili Çavuşoğlu, “Bu sorunun yerinde çözülmesi herkes için en faydalı olandır. Afganların ülkesini terk etmemesini sağlamak gerekir. Şu anda ciddi bir hareketlilik yok. Bu sene 570 bin kişi, geçen sene ise 3 milyon kişi göç etmiş. Afganistan içerisinde açlık ve ekonomik sıkıntılar var. Taliban'ı seversiniz, sevmezsiniz, ama savaşların bile olduğu yerde insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Diğer taraftan komşu ülkelere de destek sağlamak gerekiyor. Pakistan, Özbekistan ve İran’a göç etmeyi düşünenler var. Biz AB ve uluslararası topluma iş birliği öneriyoruz. ” diye konuştu.

(Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler) Son zamanlarda olumlu adımlar var. Türkiye olarak bizim onlara karşı olumsuz bir bakışımız yoktu. Uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluk ve düşmanlık yoktur.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Finans’a eğitim ve gelişim alanında üst üste 4 uluslararası ödül
Türkiye Finans’a eğitim ve gelişim alanında üst üste 4 uluslararası ödül
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı
Akşener'e yakın isim bombayı patlattı! İyi Parti'nin gönlünden geçen formül
Akşener'e yakın isim bombayı patlattı! İyi Parti'nin gönlünden geçen formül
Bu yıl hamsi bol olacak gibi palamut ise az; Balık fiyatları düşer mi?
Bu yıl hamsi bol olacak gibi palamut ise az; Balık fiyatları düşer mi?
Gaziantep Organize Saniye Bölgesi'nde yangın çıktı
Gaziantep Organize Saniye Bölgesi'nde yangın çıktı
KYK burs başvurusu 2021 başladı mı nereden yapılır?
KYK burs başvurusu 2021 başladı mı nereden yapılır?
Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Napolyon Bonapart'a ait olduğu kanıtlandı milyon dolarlar konuşuluyor
Napolyon Bonapart'a ait olduğu kanıtlandı milyon dolarlar konuşuluyor
KYK yurt başvurusu 2021 ekranı TC ile giriş
KYK yurt başvurusu 2021 ekranı TC ile giriş
ABD’li aktör Michael Williams hayatını kaybetti
ABD’li aktör Michael Williams hayatını kaybetti