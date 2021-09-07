Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havalimanı için açıkladı! İki ülke ile çalışıyoruz! Taliban'ın davetine cevap BAE ile lşkiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndaki Türkiye'nin çalışmaları hakkında konuştu. BAE ile gergin ilişkiler için de yeni ilişkiler sinyali verdi.

Abone ol

Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Kabil Havalimanı için Katar ve ABD ile çalışıyoruz. 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sivil Havacılıktan bir ekip gönderdik." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın kuracağı yeni hükümet için de konuşan Çavuşoğlu "Sadece Taliban'dan oluşmamalı, herkesi kapsamalı" dedi.

Taliban'dan davet

Taliban'ın Türkiye de dahil hükümet törenine davet gönderildiği iddialarına "Hükümet kurulmadı ki bize herhangi davet gelmedi. Bizim bu konuda bir tutumumuz yok." dedi

Taliban tanınacak mı?

Çavuşoğlu, “Bu konuda aceleci olmamak gerekir. Dünyanın da acele etmemesi gerekiyor. Burada dengeli hareket etmek gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu şekilde hareket ediyoruz. Hükümetin kapsayıcı olması gerekiyor. Hükümette sadece Taliban olursa, diğer etnik gruplardan insanlar olmazsa olmaz. Kadınlara yer verilmesi gerekiyor. Sonuçta yarın bir kriz olduğu zaman ülkenin iç savaşa sürüklenmemesi için kapsayıcı bir hükümet gerekir, tüm dünyanın kabul etmesi için de kapsayıcı olması gerekir. Biz bu düşüncelerimizi Taliban’a da doğrudan iletiyoruz. Şu ana kadar atanan kişiler sadece Taliban’a yakın kişiler. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz” dedi.

Afgan göçleri

Afgan göçmenler ile ilgili Çavuşoğlu, “Bu sorunun yerinde çözülmesi herkes için en faydalı olandır. Afganların ülkesini terk etmemesini sağlamak gerekir. Şu anda ciddi bir hareketlilik yok. Bu sene 570 bin kişi, geçen sene ise 3 milyon kişi göç etmiş. Afganistan içerisinde açlık ve ekonomik sıkıntılar var. Taliban'ı seversiniz, sevmezsiniz, ama savaşların bile olduğu yerde insani yardımların ulaştırılması gerekiyor. Diğer taraftan komşu ülkelere de destek sağlamak gerekiyor. Pakistan, Özbekistan ve İran’a göç etmeyi düşünenler var. Biz AB ve uluslararası topluma iş birliği öneriyoruz. ” diye konuştu.

(Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler) Son zamanlarda olumlu adımlar var. Türkiye olarak bizim onlara karşı olumsuz bir bakışımız yoktu. Uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluk ve düşmanlık yoktur.