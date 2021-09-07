Korkulan oldu Mu varyantı Türkiye'de! Aşılar koruyor mu Mu varyantının belirtileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıkladı. Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde, yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu" dedi. Koca'nın b açıklaması sonrası herkes Mu varyantının ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte Mu varyantı ile ilgili bilinenler...