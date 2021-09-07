Korkulan oldu Mu varyantı Türkiye'de! Aşılar koruyor mu Mu varyantının belirtileri neler?
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca korkulanın olduğunu ve iki kişide Kolombiya kaynaklı Mi varyantı tespit edildiğini açıkladı. Kolombiya kökenli Covid varyantı hakkında neler biliniyor, Türkiye'de görülen varyanta karşı aşılar etkili mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıkladı. Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı Mu ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde, yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu" dedi. Koca'nın b açıklaması sonrası herkes Mu varyantının ne olduğunu araştırmaya başladı. İşte Mu varyantı ile ilgili bilinenler...
İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen koronavirüs varyantı, dünyada sağlık birimleri tarafından yakından izleniyor.
B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantına "Mu" ismi verildi. Daha önceki varyantlara da Yunan alfabesine göre Alfa, Beta, Gama ve Delta isimleri verilmişti. Yeni varyanta Latin Amerika ve Avrupa'da da rastlandı.
Mu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alındı. WHO, koronavirüsün bu varyantının aşılara karşı daha dirençli kılan mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
WHO daha önce Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını "kaygı verici varyantlar" kategorisine almıştı. Mu varyantı ise daha düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" beşinci varyant oldu. Daha önce de Eta, Iota, Kappa, Lambda varyantları bu kategoriye alındı.