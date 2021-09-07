Kağıthane'de karısını öldürdükten sonra intihara kalkıştı! Banyoda kanlar içinde bulundular

KAĞITHANE'de, evli çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma felaketle sonuçlandı. 33 yaşındaki koca, karısını başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Evin banyosundaki ceset morga kaldırılırken, ağır yaralı koca hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde sokak üzerindeki vatandaşlar, bir binadan 2 el silah sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dairenin önüne geldiklerinde kapıya kurşun isabet ettiğini gördü.

Banyoda başlarından vurulmuş halde bulundular

Bunun üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde banyoda A. A. (33) ve eşi Eda Aydoğan’ın (23) tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede kadının öldüğünü belirlenirken, ağır yaralandığı görülen koca ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kocanın hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cansız beden morga kaldırıldı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, tabancaya incelemek üzere el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuk, akrabalarına teslim edildi

Öte yandan çiftin Ada isminde 7 yaşlarında bir çocukları olduğu ve olay esnasında okulda olduğu bilgisine ulaşıldı. Çocuk ise polis ekipleri tarafından okuldan alındıktan sonra savcılık talimatıyla akrabalarına teslim edildi.