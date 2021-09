Türkiye 8 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 308 bin 437 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Eylül 2021 Çarşamba günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 103 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayımız 23 bin 914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkan tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz" değerlendirmesinde bulundu.