BIST 1.434
DOLAR 8,46
EURO 10,02
ALTIN 487,95
HABER /  SAĞLIK
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Türkiye 8 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 8 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 308 bin 437 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Eylül 2021 Çarşamba günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 103 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayımız 23 bin 914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkan tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Gustavo Assunçao transferini resmen açıkladı
Galatasaray, Gustavo Assunçao transferini resmen açıkladı
Konya'da bıçaklı hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Konya'da bıçaklı hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen atanacak
Sivas'ta marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Sivas'ta marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Türk bilim insanları Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacak
Türk bilim insanları Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacak
Falakacı kargocu: Kırmızı koltuktaki karımdı
Falakacı kargocu: Kırmızı koltuktaki karımdı
Güney Kıbrıs'ta Atatürk'le ilgili kitap sayfasının yırtılması talimatına AK Partiden sert tepki
Güney Kıbrıs'ta Atatürk'le ilgili kitap sayfasının yırtılması talimatına AK Partiden sert tepki
Eşref Gani: Afgan halkından özür diliyorum
Eşref Gani: Afgan halkından özür diliyorum
Balıkesir'de boğazlarına bıçak dayayan gelin ile kayınvalidesi uyuşturucuya isyan etti
Balıkesir'de boğazlarına bıçak dayayan gelin ile kayınvalidesi uyuşturucuya isyan etti
BOTAŞ, Arkas Petrol ve Sumitomo iş birliğiyle LNG'nin ikmal merkezi Türkiye olacak
BOTAŞ, Arkas Petrol ve Sumitomo iş birliğiyle LNG'nin ikmal merkezi Türkiye olacak