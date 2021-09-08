Balıkesir'de boğazlarına bıçak dayayan gelin ile kayınvalidesi uyuşturucuya isyan etti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Samet S.'nin (35) kendilerine şiddet uyguladığını iddia eden eşi Hayel S. (30) ile kayınvalidesi Atiye S. (60), Atatürk Anıtı'na çıkıp boğazlarına bıçak dayayarak duruma isyan etti.

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Samet S.'den (35) şiddet gördüklerini öne süren eşi Hayel S. (30) ile kayınvalidesi Atiye S. (60), ellerine aldıkları bıçakla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çıktı. Gördükleri şiddete dayanamadıklarını belirten iki kadın yanlarına kimseyi yaklaştırmayıp yetkililerle görüşmek istedi. İhbar üzerine bölgele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Kendimizi keseriz sorumlusu siz olursunuz"

Gelin ile kayınvalidesi zaman zaman kendilerine yaklaşan polis ve vatandaşlara ellerindeki bıçağı göstererek, "Yaklaşmayın, kendimizi keseriz, sorumlusu siz olursunuz' diyerek kimseyi yanlarına yaklaştırmadı. 2 yıldır Samet S.'nin tedavi edilmesi için mücadele verdiklerini belirten anne Atiye S., "Çalmadık kapı kalmadı. Oğlum kafayı yedi uyuşturucudan dolayı. Her gün eşi de ben de şiddet görüyoruz. Bir gün öleceğiz diye korkuyoruz ama kimse sesimize kulak vermedi. Bugün burada bu eylemi yapmamızdaki sebep sesimizi daha yukarılara duyurmak" dedi.