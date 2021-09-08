Öğretmenlere Atatürk resimlerini yırtın talimatı! Türkiye'den tepki gecikmedi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Atatürk'ün fotoğraflarının kitap sayfalarından yırtılması için öğretmenlere acil kodlu talimat geldi. Dışişleri Bakanlığı kınama yayınladı!

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk’le ilgili sayfanın yırtılması talimatı ile ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, okullarda okutulan bir ders kitabından, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum Yönetiminin ülkemize ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır” ifadelerini yer verdi.

Bakanlık, “GKRY’nin bu çağdışı, düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan paylaşılan metinde, “Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden GKRY’nin bu son eylemi, Ada’da Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir” denildi.