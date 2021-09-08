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ABD'de korkutan rakamlar! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1529 kişi hayatını kaybetti

ABD'de korkutan rakamlar! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1529 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1529 artarak 650 bin 697'ye yükseldi. Öte yandan ülkede aşılama tüm hızıyla sürüyor.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 283 bini aştı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 1529 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 650 bin 697'ye çıktı.

California, 4 milyon 435 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 727 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 540 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 638, New York'ta 54 bin 481 olarak kayıtlara geçti.

 Yetişkin nüfusun yüzde 75'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'i en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 207 milyon 589 binden fazla kişiye ilk doz, 176 milyon 659 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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