Sahibinden.com emlak sitesi çöktü

Sahibinden.com alışveriş ve ilan sitesi aşırı yoğunluktan dolayı çöktü.

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Alışveriş, ev ve ikinci el araç ilanları bulunan sahibinden.com internet sitesi çöktü. Yoğunluk kaynaklı olduğu düşünülen çökme ile ilgili sahibinden.com'dan açıklama geldi.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamada:

"En kısa sürede yayında olacağız''

Zorunlu olarak yaptığımız sistem çalışmaları nedeniyle kısa bir süre için sitemize ve mobil servislerimize erişim sağlanamamaktadır. En kısa sürede size yeniden hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Biz çalışmalarımızı tamamlarken dilerseniz Facebook sayfamıza göz atabilir, herhangi bir gelişmeyi kaçırmamak için bizi Twitter‘dan takip edebilir ya da Instagram sayfamızda dolaşabilirsiniz.

Göstermiş olduğunuz anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.

sahibinden.com"