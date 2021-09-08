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Türkiye ile Mısır görüşmelerinden flaş açıklama! Dışişleri Bakanlığı olumlu havayı doğruladı!

Türkiye ile Mısır görüşmelerinden flaş açıklama! Dışişleri Bakanlığı olumlu havayı doğruladı!

Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Ankara'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı iyileştirilmeye çalışılan ilişkilerle ilgili açıklama yaptı.

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Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin de ilişkilerin normalleştirilmesi için ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit ettiğini, istişarelerin sürdürülmesi yönünde mutabakata sağlandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da düzenlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" denildi.

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