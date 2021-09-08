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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Yıl sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Yıl sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol-İş arasında imzalanan sözleşme törenine iştirak etti.

Bakan Bilgin, burada yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisi ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

"Türkiye'nin gerçekleştirdiği reel büyüme yüzde 10'un üzerindedir'' 

Bilgin, Türkiye'nin sene sonu itibariyle yüzde 10 büyüyeceğini söyledi.

Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin gerçekleştirdiği reel büyüme yaklaşık yüzde 10'un üzerindedir. Buradan tahminimi söyleyeyim, bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir. Bu Türkiye devletinin, çalışanlarının gücüdür, bunu birlikte başarıyoruz” dedi.

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