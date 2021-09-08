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Korkunç komşu! Evine su aktı koronalı komşu hamilen kadının yüzüne tükürdü

Korkunç komşu! Evine su aktı koronalı komşu hamilen kadının yüzüne tükürdü

DÜZCE’de evine su aktığını gören kadın üst komşusuna giderek su akıttığını ve kapatmasını istedi. Korona testi pozitif çıkan üst komşu, hamile kadına tükürdü.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Düzce’nin Azmimilli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Aydınpınar Caddesi üzerinde evi bulunan ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen S.Ş.’nin evine üst kattan su akmaya başladı.

Tartışma çıkınca yüzüne tükürdü

Durumu fark eden S.Ş., görme engelli olduğu öğrenilen üst komşusu Ö.İ.E.’nin dairesine giderek evine su akıttığını söyleyerek konuşmak istedi. Kapıyı açan Ö.İ.E ile S.Ş. arasında tartışma çıkınca Ö.İ.E., hamile kadına tükürdü.

Önce hastaneye sonra savcılığa gitti

Bir anda şok yaşayan kadın durumu polisi ekiplerine bildirdi. Şikayetçi olan kadın hastaneye giderek kontrolde yaptırırken konu savcılığa iletildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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