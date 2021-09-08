Konyaspor Ahmed Hassan renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transferin son günü Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transferin son günü Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Konyaspor açıkladı
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ahmed Hassan" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki forvet geçen sezon Yunanistan Ligi'nde Olympiakos formasıyla 39 maçta 15 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçında oynadı.