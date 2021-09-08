Rekabet Kurumu Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu

Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den (CCSD) alınan taahhüt üzerine sonlandıran rekabet soruşturmasında, taahhütlerin detayları duyuruldu.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisiyle faaliyet gösteren CCSD'nin nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma süreci devam ederken ilgili mevzuat uyarınca, CCSD tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Taahhüt sürecinde gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında, CCSD tarafından sunulan 2 Eylül tarihli taahhüt paketinin, rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek başlatılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Rekabet Kurumu, kabul edilen taahhüt paketinin içeriğine ilişkin kamuoyu ve sektör paydaşlarının bilgilendirilmesi amacıyla CCSD tarafından verilen taahhüt paketinin özetini paylaştı.

Bu kapsamda, şirketten "Tek sözleşme yerine üç ayrı sözleşme", "İndirim, promosyon ve iskontolar sadece aynı tür içeceklerde geçerli olacak", "Gazsız ürünlerde münhasırlık olamayacak", "Sözleşme süreleri 2 yılı geçemeyecek", "Dolabı olmayan rakip ürünlere yer verilecek", ​​​​​​"Alım şartlarına yeni düzenleme", "Bilgilendirme yükümlülüğü" gibi başlıklarda taahhüt alındığı bildirildi.

Uyum çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

Halihazırda devam eden sözleşmelere ilişkin düzenlemeler 1 yıl içerisinde, taahhüt maddeleri bakımından uyum çalışmaları ise 31 Aralık'a kadar tamamlanacak.

Böylelikle sunulan taahhüt paketiyle soğutucu erişim kuralındaki yeni düzenlemeyle satış noktalarında rakiplerin ürün bulundurma imkanı artacak, tüketicilere satış noktasına daha çok ürün seçeneğine ulaşma imkanı sağlanacak ve alt kategoriler dahil edilerek gazlı-gazsız ürün ayrıştırmasına gidilmesiyle ürün portföyü gücünden kaynaklı rekabetçi endişeler giderilecek.

Ayrıca rakipler ve satış noktaları bakımından ilgili pazarlarda rekabetçi unsurlar karşılaştırılabilir hale gelecek, CCSD tarafından yapılacak olan bilgilendirmelerle uygulanacak taahhütler bakımından farkındalık artacak, sözleşme sürelerinin istisnai alanlar hariç olmak üzere kısaltılması pazarı daha rekabetçi hale getirecek ve bazı istisnalar hariç gazsız münhasırlığına son verilmesi ilgili pazarlardaki rekabet seviyesini artıracak.