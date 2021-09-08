Aşıda 4. doz değil 2+2 dönemi! Sağlık Bakanlığı'nın açığını bulan randevuyu aldı bile!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut aşıda dördüncü doz değil 2+2 aşı sisteminin olduğunu söyledi. Bulut'un söylediğine göre bazı vatandaşlar sistemdeki açığı bulup aşı randevusunu aldı bile.

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Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Sağlık Bakanlığı 16 Ağustos'ta sistemi 4. doz için açtı. Fakat üzerinden 24 saat geçeden tekrar sistemi kapadı. Fakat e-nabızı kullanan insanlar o gün sistemdeki açığı keşfetti ve şimdi 4. doz aşı randevularını alıyorlar” dedi.

Türkiye'de 4. doz aşı randevuları 16 Ağustos'ta açıldı ve açılması ile kapanması bir oldu. Fahrettin Koca 4. dozun yurtdışına gidecekler için açıldığını söylese de e-nabızdan 4. doz aşı randevusu oluşturuluyor. Karar gazetesine konuşan Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut sisteme giren herkesin yaşına, sağlık durumuna bakılmaksızın 2+2 için randevu oluşturabildiğini açıkladı.

4. doz aşı sistemde açıldı mı? Kimler 4. doz aşı yaptırabiliyor?

Bir kere biz buna 4. doz aşı demiyoruz. Onu düzeltmekte fayda var. Bu duruma 2+2 diyoruz. Çünkü ilk yapılan Sınovac aşısı ile Pfizer/BioNTech aşısı birbirinden farklı aşılardır. Bu yüzden bilimsel olarak 4. doz denildiği zaman yanlış olur. Bu uygulama 2+2 aşıdır.

Herkes kayıt açabilir

Yurtdışına çıkacak olanların sertifika alması gerekiyor. Aşı sertifikası alınabilmesi içinde Sınovac yaptırmış olan bireyin BioNTech aşısı da yaptırması gerekiyor. Aşı sertifikası almak için aşı programına yazılmak gerekiyor. Bu programa herkes kayıt olabilir. Kaç yaşında olduğuna bakılmadan bir kişi sisteme girip 2+2 (4. doz) için kayıt açtırabiliyor. Çünkü insanlar yurtdışına çıkmaya niyetli olabilirler. Ama bugün aşılarını olsalar tam 28 gün bekledikten sonra 4. dozu olacaklar ve bağışıklığın oluşması için üstünden bir 14 günde daha geçmesi gerekiyor. Yani yaklaşık 5 hafta aşıyı tamamlamak için gerekli.

4. dozun arkasında TOBB var

Bu işin perde arkasında Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun başında bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği var. Çünkü iş insanları yurtdışına çıkarken zorluk yaşıyorlardı. Türk Tabipleri Birliği bu durumu çok önceden gördü ve uyardı. Bundan aylar önce 'Avrupa kendi aşısını zorlamak için diğer aşılara müsaade etmeyecek' dedik. Bu sağlıkta kapitalizmdir. Biz biliyoruz ki Küba'nın geliştirdiği Abdala ile Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı da son derece güvenlidir. Bu aşılara değil ama Avrupa EMA tarafından onay verilen aşılara geçiş izni açıyor. Sinovac aşısına Avrupa İlaç Ajansı (EMA) henüz onay vermedi. Sinovac onay alamayınca Avrupa Birliği'ne girişlerde sorun yaşanmaya başlandı. İş insanları, bilim insanları yurtdışına çıkarken sorunlar yaşadılar. Benzer durumu bizler de yaşadık. Kongrelere gidecek olan bilim insanları bilimsel toplantılara gidemedi.

Vatandaş açığı buldu!

Sağlık Bakanlığı tüm bu sıkıntılar üzerine 16 Ağustos'ta sistemi 4. doz için açtı. Fakat üzerinden 24 saat geçeden tekrar sistemi kapadılar. Fakat e-nabızı kullanan insanlar o gün sistemdeki açığı keşfetti ve o gün sistemdeki açığı keşfetti ve şimdi 2. doz BioNTech aşı randevularını alıyorlar.

4. doz aşı yararlı mı? Aşı olunması gerekir mi?

Prof. Dr. Vedat Bulut: 2+2 doz aşı ve ya 4. doz yararlı mı yararsız mı? Bu soru çok fazla soruluyor. Yararları konusunda henüz bilimsel bir çalışma sonucu açıklanmadı. 2+1'in koruyucu olduğunu biliyoruz bu konuda çalışmalar yapıldı. 2 sinovac aşı olanlarda yatışlar yüzde 39 civarlarındayken 2 sinovac 1 BioNTech aşıda yatış oranı yüzde 3'lere kadar geriliyor. Hatta 2 BioNTech olanlarda yatışlar yüzde 0.5'e kadar düşüyor. 4. doz için yapılan çalışma Eylül ayı içinde yayınlanacak. O zaman 4. dozun yararı hakkında daha kesin şeyler söyleyebileceğiz. Danimarka, Almanya ve Belçika'da bu konuda çok geniş çapta araştırma yapılıyor. Yararı olduğunu düşünüyoruz ama kesin konuşmamız için elimizde bilimsel verilerin olması gerekiyor. 4. doz aşı şu an için zaruri değildir. Kovid aşısı olanların zaten vücudu o mikrobu tanıyor ve o mikroba karşı bağışıklık kazanmış durumda. 4. doz yanlış değil ama

Türkiye başta hata yaptı

Türkiye en başta bir hata yaptı. Yüzde 51 koruyuculuğu olan Sinovac aşısını getirdiler. Bu aşı 65 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına yapıldı. Yani pandemideki en riskli grubu sinovac ile aşıladık. Çünkü Pfizer/BioNTech aşısı gelmemişti. Sinovac ile 2 kişiden birisini koruduk. Bu yanlış ir politikaydı. Halbuki Pfizer/BioNTech getirilip yaşlı ve riskli grup bu aşı ile aşılanmalıydı. Pfizer/BioNTech'in yüzde 93 koruması olduğu biliniyordu. Sinovac yapmak zorundaysak genç nüfusa yapılmalıydı. Çünkü genç nüfus bu hastalığı daha rahat atlatıyor. Ölümler daha çok kovide eşlik eden hastalıklarda görülüyor. Astım, diyabet, obazite gibi eşlik eden hastalıklar da sıkıntı yaşanıyor.