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Ankara'da sürücü öldü 'beraber gidelim' dediği komşusu ağır yaralandı

Ankara'da sürücü öldü 'beraber gidelim' dediği komşusu ağır yaralandı

ANKARA'da içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, geri manevra sırasında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Talihsiz kazada sürücü ölürken diğer kişinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Keçiören ilçesinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 06 DY 5700 plakalı otomobiliyle geri geri gelen Y.K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçurumdan aşağı taklalar atıp devrildi.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Ambulans ekipleri gelmeden önce araçta bulunan kişilere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı ve araçtan çıkarıldı.

Olay yerine yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Y.K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan yolcu O.Ş. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uçurumda kalan aracın çıkarılması için itfaiye ekipleri tarafından çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.

"Beraber gidelim diye teklif etmiş"
Kazanın görgü tanığı mahalle sakini Dilara Barman, “Komşum belediyeye gidecekti. Diğer komşum da bir yere gidecekmiş. Beraber gidelim diye teklif etmiş. Yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve baş aşağı taklalar atarak aşağı yuvarlandı. Oğlum, gelinim, ben, komşunun oğlu koştuk aracın başına. Amca orada hayatını kaybetmişti. Diğeri de çok ağır yaralıydı hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

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