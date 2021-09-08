Eskişehir'de kahve içmeye çıkan genç kız kayıplara karıştı! İlk defa böyle oluyor: 2 saat sonra...

ESKİŞEHİR'de 2 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan genç kızın ailesi çaresizce kızlarından haber almayı bekliyor.

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Eskişehir’de 2 Eylül Perşembe günü İsmet İnönü Caddesi'ndeki evinden arkadaşıyla kahve içeceğini söyleyerek çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Irak kökenli Sally Ali Al-Abbood’dan hala haber alınamıyor. Yaklaşık 5 yıl önce Irak’ın Bağdat kentinden gelen Al-Abbood ailesi, Eskişehir’e yerleşti.



Irak’ta asker emeklisi babanın ve öğretmen annenin 2 çocuğundan biri olan Sally, İstanbul’da özel bir üniversitede birinci sınıfı okuduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesine geçiş için başvuru yaptı. Başvuru sonucu dün olumlu gelen genç kızın hayatından endişe duyan ailesi, polise ve jandarmaya başvurdu.







2 saat sonra geleceğini söylemişti

Ekiplerin incelemesi devam ederken bir yandan arkadaşları ile konuşan ve sosyal medya üzerinden kayıp kızı arayan ailesi, çaresiz halde beklemeye devam ediyor. Arkadaşıyla kahve içeceğini ve iki saat sonra geleceğini söyleyen Sally, evden çıkarken kırmızı bir elbise ve siyah ceket giydi. Ailesiyle yaşadığı evden 2 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde çıkan ve akşam 21.00 civarında telefonu kapanan genç kızdan ailesi iyi bir haber bekliyor.







“Hiç kimse onunla ilgili bir şey bilmiyor”

Ablasının bulunması için sosyal medya hesabındaki bütün arkadaşlarıyla konuşan fakat ilerleme kaydedemeyen Tabarek Ali Al-Abbood, “5 sene önce Irak’tan geldik. 2017’den beri burada yaşıyoruz. Ablam 2 Eylül Perşembe günü öğleden sonra kahve içmeye gitti. Yaklaşık 2 saat sonra geleceğini söyledi. Ama hiç gelmedi. Hiçbir haber yok. Polisten ve jandarmadan da haber yok. Tüm arkadaşlarıyla konuştum. Hiç kimse onunla ilgili bir şey bilmiyor” ifadelerini kullandı.







“Bugün 6. gün ve hiçbir şey yok”

Hem arkadaşı hem de akrabası olan Sally’nin hayatından endişe duyarak ailesinin yanında bekleyişe devam eden Maryam Saad Al-Mohsin, “2 Eylül Perşembe gününden beri yok. Öğlenden sonra 14.30-15.30 gibi evden çıktı. Sonra da gelmedi. İlk defa böyle oluyor. Bugün 6. gün ve hiçbir şey yok. Polise ve adliyeye gittik, hastanelere sorduk. Hiçbir haber alamıyoruz.”

Genç kızın acılı annesi ise “Lütfen kızımı bulun. Kızımın bulunmasını istiyorum” dedi.