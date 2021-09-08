Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuştu altın ve dolar tırmanışa geçti

Türk lirası, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyonun olağanüstü koşullardan ötürü önem kazandığını belirtmesinden sonra, dolar karşısında sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları sürdürerek, çarşamba günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Altın da yükselişe geçti.

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Dolar/TL , sabah saatlerinde küresel risk iştahındaki düşüş ve dolardaki kuvvetlenmeyle 8,35 seviyesinde gezinirken Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusu sonrasında yüzde 1'den fazla yükselişle gün içerisinde 8,46'nın üzerini gördü.

En fazla değer kaybeden para birimi oldu: Çarşamba günü gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir gerileme görüldü. Türk lirası yüzde 1'den fazla düşüşle çarşamba günü dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 0,75 düşüşle Güney Kore wonu geliyor.

Gram altın fiyatları da yükseldi: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından güne 481 lira seviyelerinden başlayan gram altın 489 lira seviyelerine çıktı. Çeyrek altın 800 liradan satılmaya başlanırken, altının onsu 1798 dolara yükseldi.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: İstanbul Kapalıçarşı’da 488,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,50 liradan, 3 bin 218 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 239 liradan, 445,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449,30 liradan, 3 bin 145 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 165 liradan, bin 572 liradan alınan Yarım Ziynet bin 582 liradan ve 786 liradan alınan Çeyrek Ziynet 791 liradan satılıyor.