Dünyada metro simgesi ne? Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya...

İSTANBUL'da Ulaştırma Bakanlığı metro için simgeyi değiştirince tartışma konusu oldu. M simgesi yerine metro için U simgesi getirildi. Peki dünyada metro simgeleri neler? İşte o simgeler:

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Metro simgesi olarak bir çok ülke M harfini kullanıyor. Ancak Almanya, İngiltere, İkoçya ve İsveç bu genellemenin dışında. Bu ülkelerin her birinde metro için farklı bir simge yer alıyor. Buna karşılık, ABD, Rusya, Fransa başta olmak üzere çok sayıda ülke simge olarak M'yi tercih ediyor. İşte ülkelerdeki metro simgeleri:

*Almanya’da yer altında bulunan metro sistemi ‘U-Bahn’ ifadesindeki ‘U’ harfi metro istasyonlarının simgesi olarak kullanılmaktadır.

*İngiltere’de yer altındaki metro sistemi ‘Underground’ ifadesiyle tanımlanıyor. Kırmızı bir yuvarlak içerisinde istasyon adının bulunduğu tasarım istasyonların simgesi.

*İskoçya’da İngilizce metro anlamına gelen ‘Subway’ ifadesinin ilk harfi olan ‘S’ metro istasyonlarının simgesi.

*İsveç’te metro anlamına genel İsveççe ‘Tunnelbanan’ ifadesinin ilk harfi ‘T’ istasyonların simgesi olarak kullanılıyor.

*Fransa, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Hollanda, Danimarka, İsviçre ve İspanya ise ‘M’ harfinin oluşturduğu farklı tasarımlar metro istasyonlarının simgesi.

*Rusya ve ABD’de “M” harfi metro istasyonlarının simgesi olarak kullanılıyor.