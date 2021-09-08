Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması! Düşecek mi?
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son çeyreğinde enflasyona dair düşüş beklentisini duyurdu.Abone ol
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz."
"Küresel merkez bankacılığında para politikası duruşu belirlenirken, kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır."