BIST 1.448
DOLAR 8,42
EURO 9,95
ALTIN 485,91
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması! Düşecek mi?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması! Düşecek mi?

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son çeyreğinde enflasyona dair düşüş beklentisini duyurdu.

Abone ol

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz."

"Küresel merkez bankacılığında para politikası duruşu belirlenirken, kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır."

ÖNCEKİ HABERLER
PCR testi fiyat ne kadar özel hastanede kaç paradan başlıyor?
PCR testi fiyat ne kadar özel hastanede kaç paradan başlıyor?
Teröre ağır darbe! Fırat Kalkanı'nda saldırı hazırlığında 13 PKK'lı öldürüldü!
Teröre ağır darbe! Fırat Kalkanı'nda saldırı hazırlığında 13 PKK'lı öldürüldü!
Marmara'nın unutulan fayı! 6,7'lik deprem üretebilir! Yıllardır sessiz ama...
Marmara'nın unutulan fayı! 6,7'lik deprem üretebilir! Yıllardır sessiz ama...
Görüşme bahanesiyle telefonunu alıp hesabı boşalttı! Pendik'te 'dijital para' şoku
Görüşme bahanesiyle telefonunu alıp hesabı boşalttı! Pendik'te 'dijital para' şoku
Eski MHP milletvekili Nesrin Ünal'dan çok tartışılacak korona ilacı! Yılan zehri ve at serumu karışımı...
Eski MHP milletvekili Nesrin Ünal'dan çok tartışılacak korona ilacı! Yılan zehri ve at serumu karışımı...
İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı
İstanbul'da aşı olmamış kişilere aşı kartı çıkardıkları iddiasıyla 3 hemşire tutuklandı
Mu varyantı belirtileri neler Türkiye'de Mu varyantı yayıldı mı?
Mu varyantı belirtileri neler Türkiye'de Mu varyantı yayıldı mı?
Diyarbakır'da 81 çocuk koronavirüs yoğun bakımında tedavi görüyor! 72'si de normal odada
Diyarbakır'da 81 çocuk koronavirüs yoğun bakımında tedavi görüyor! 72'si de normal odada
'Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum' dedi! CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım
'Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum' dedi! CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım
Denizbank ve İBB İstanbulkart aracılığıyla faizsiz destek avans verecek
Denizbank ve İBB İstanbulkart aracılığıyla faizsiz destek avans verecek